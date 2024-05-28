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فريق التحرير

28 مايو 2024

“تاسي” يتراجع 1.45% ويغلق عند مستوى 11,659.94 نقطة

اقتصاد
“تاسي” يتراجع 1.45% ويغلق عند مستوى 11,659.94 نقطة تداول

واصل مؤشر سوق الأسهم الرئيسي “تاسي” تراجعه وفقد خلال جلسة اليوم الثلاثاء 171.28 نقطة بنسبة 1.45%، ليغلق عند مستوى 11659.94 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال جلسة اليوم أكثر من 208.4 مليون سهم، بقيمة تداولات بلغت أكثر من 5.3 مليار ريال، عبر تنفيذ 496.4 ألف صفقة.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا انخفاضًا

شهدت جلسة اليوم ارتفاع أسهم 23 شركة فقط من إجمالي عدد الشركات المدرجة بالسوق البالغة 234 شركة، وتصدرهم شركات سيسكو القابضة وميدغلف للتأمين وآيان وفيبكو والإعادة السعودية، بنسب تراوحت بين 6.2 إلى 1.54%.

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فيما هبطت أسهم 202 شركة، جاء في مقدمتهم شركات أكوا باور وأفالون فارما والعربية ووفرة وسينومي ريتيل بنسب تراوحت بين 4.68 إلى 4.06%

مؤشر “نمو”

وأغلق مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم على تراجع 213.75 نقطة رنسبة 0.81%، مقارنة بالجلسة السابقة، واستقر عند مستوى 26234.79 نقطة.

 

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