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فريق التحرير

28 مايو 2024

فترة صلاحيتها تمتد لـ 90 يومًا.. أمانة المدينة المنورة تعلن متطلبات الحصول على تصريح اللوحات الإعلانية المؤقتة

اقتصاد
فترة صلاحيتها تمتد لـ 90 يومًا.. أمانة المدينة المنورة تعلن متطلبات الحصول على تصريح اللوحات الإعلانية المؤقتة

كشفت أمانة منطقة المدينة المنورة عن المتطلبات اللازمة للحصول على تصاريح وضع لوحات إعلانية مؤقتة أمام المحلات التجارية، وذلك عبر منصة “بلدي”.

وأشارت الأمانة إلى أن مدة صلاحية التصاريح هي 90 يومًا فقط، وتتطلب الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التجارة والصناعة.

وشددت على ضرورة تفادي تثبيت اللافتات على النوافذ الزجاجية للمباني، بالإضافة إلى توحيد أحجام وأشكال اللوحات المستخدمة في نفس المبنى.

كما أكدت على حظر نشر إعلانات مزعجة أو مخلة بالأداب العامة أو تعاليم الإسلام والذوق العام والنظام.

وبينت الأمانة أن التزامها بهذه الاشتراطات يعزز الانضباط ويعمل على تحسين المظهر الجمالي للمدينة ويحافظ على نسيجها العمراني المميز.

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