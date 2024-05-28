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فريق التحرير

28 مايو 2024

يضم نحو مئتي حاج.. مكة المكرمة تستقبل الفوج الأول من حجاج سوريا

حج 2024
يضم نحو مئتي حاج.. مكة المكرمة تستقبل الفوج الأول من حجاج سوريا

وصل إلى مكة المكرمة اليوم، الفوج الأول من حجاج سوريا، القادمين من سوريا، ويضم نحو مئتي حاج.

شركة رواف منى، من خلال مكتبها رقم 60، قد أعدت العدة لهذا اليوم، حيث تم تجهيز جميع الإمكانات وتجنيد القوى البشرية لضمان توفير أفضل الخدمات للحجاج فور وصولهم، وذلك استمراراً لمتابعة ورعاية خدماتهم على مدار فترة إقامتهم.

هذا الاستقبال يجسد توجيهات القيادة السعودية التي تولي اهتمامًا خاصًا بضيوف الرحمن، مع الحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات لهم، لتمكينهم من أداء مناسك الحج وعباداتهم في أجواء مفعمة بالسكينة والإيمان.

الحجاج السوريون، من جانبهم، لم يفوتوا الفرصة للتعبير عن تقديرهم للحكومة السعودية، مشيدين بالخدمات المتميزة والتسهيلات المقدمة التي تساهم في جعل رحلتهم الحجية تجربة آمنة ومطمئنة.

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