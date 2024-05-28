بحسابات “الوئام”.. حمزة إدريس وليس رونالدو على رأس قائمة هدافي الدوري التاريخيين في موسم واحد

تصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة هدافي الدوري السعودي في موسم واحد برصيد 35 هدفًا مع النصر في موسم 2023-2024. ومع ذلك، فإن حسابات “الوئام” التي اعتمدت على النسبة التهديفية للهدافين التاريخيين منذ انطلاق الدوري، وضعت اللاعب حمزة إدريس على رأس هذه القائمة.

أجرت “الوئام” حساباتها للنسبة التهديفية بقسمة عدد الأهداف التي أحرزها اللاعب على عدد المباريات التي شارك فيها. ووفقًا لهذه الحسابات، تصدر إدريس كأبرز الهدافين التاريخيين في موسم واحد.

جاء خالد المعجل من الشباب في المرتبة الثانية برصيد 22 هدفًا في موسم 1981-1982 خلال 18 مباراة فقط، بمعدل تهديفي بلغ 1.2 بينما سجل الأسطورة ماجد عبد الله مع النصر 21 هدفًا في موسم 1980-1981 على مدار 18 مباراة، بمعدل تهديفي قدره 1.16

وتألق عبدالرزاق حمدالله مع النصر مسجلًا 34 هدفًا في موسم 2018-2019 من 30 مباراة، بمعدل تهديفي بلغ 1.13 فيما سجل عمر السومة مع الأهلي 27 هدفًا في موسم 2015-2016 من 26 مباراة، بمعدل 1.04 هدف لكل مباراة.

وفي التطور الأحدث، سجل النجم العالمي كريستيانو رونالدو 35 هدفًا مع النصر في موسم 2023-2024، محققًا معدلًا تهديفيًا بلغ 1.03 هدف في كل مباراة عبر 34 مباراة، مما يؤكد مكانته كأحد اللاعبين الاستثنائيين في تاريخ الدوري. بينما يكمل عبيد الدوسري مع الوحدة وناصر الشمراني مع الهلال هذه القائمة الذهبية، حيث سجل الدوسري 20 هدفًا في موسم 1998-1999 بمعدل 0.9، والشمراني 21 هدفًا في موسم 2013-2014 بمعدل 0.8.