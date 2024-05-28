دي ماريا ينضم إلى فريق مفاجأة

كشفت بعض التقارير الصحفية عن الوجهة الجديدة للنجم الأرجنتيني دي ماريا في الفترة المقبلة.

ويقترب المهاجم البالغ من العمر 36 عامًا من نهاية عقده خلال فترة ثانية مع العملاق البرتغالي بنفيكا، وسيصبح بعدها لاعبا حرا هذا الصيف.

ووفقًا لصحيفة”أبولا” البرتغالية، فإن دي ماريا سينضم إلى روزاريو سنترال ناديه الأول بصفقة مدتها ستة أشهر، وبعد قضاء بقية العام التقويمي في وطنه، سيسافر الجناح المخضرم للانضمام إلى إنتر ميامي .

ويبدأ الدوري الأمريكي في بداية العام، لذلك قرر دي ماريا اللعب 6 أشهر في بلاده قبل الإنضمام من بداية الموسم رفقة إنتر ميامي.

وكان دي ماريا قد أعلن أن بطولة كوبا أمريكا المقبلة ستكون الأخيرة له على المستوى الدولي رفقة منتخب الأرجنتين.