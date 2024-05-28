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  • 30
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    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

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  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

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    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
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    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
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    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

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  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

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    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

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  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

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  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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    أكتوبر - أكتوبر

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

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    DAYS
  • 20 - 21
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    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

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فريق التحرير

28 مايو 2024

دي ماريا ينضم إلى فريق مفاجأة

رياضة
دي ماريا ينضم إلى فريق مفاجأة

كشفت بعض التقارير الصحفية عن الوجهة الجديدة للنجم الأرجنتيني دي ماريا في الفترة المقبلة.

ويقترب المهاجم البالغ من العمر 36 عامًا من نهاية عقده خلال فترة ثانية مع العملاق البرتغالي بنفيكا، وسيصبح بعدها لاعبا حرا هذا الصيف.

ووفقًا لصحيفة”أبولا” البرتغالية، فإن دي ماريا سينضم إلى روزاريو سنترال ناديه الأول بصفقة مدتها ستة أشهر، وبعد قضاء بقية العام التقويمي في وطنه، سيسافر الجناح المخضرم للانضمام إلى إنتر ميامي .

ويبدأ الدوري الأمريكي في بداية العام، لذلك قرر دي ماريا اللعب 6 أشهر في بلاده قبل الإنضمام من بداية الموسم رفقة إنتر ميامي.

وكان دي ماريا قد أعلن أن بطولة كوبا أمريكا المقبلة ستكون الأخيرة له على المستوى الدولي رفقة منتخب الأرجنتين.

 

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