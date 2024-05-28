حارس برازيلي عملاق على أبواب النصر

كشفت بعض التقارير الصحفية عن موقف الحارس البرازيلي أليسون من الانضمام للدوري السعودي

وحسب التقارير الإنجليزية الأخيرة، يوافق الحارس البرازيلي ويرحب بالانضمام إلى الدوري السعودي لكرة القدم.

وخلال الصيف الماضي كان قد أكد أليسون للمقربين أن انتقاله إلى دوري روشن هو فكرة يرحب بها كثيرًا.

ويسعى النصر لتعزيز مركز حراسة المرمى، مع اقتراب رحيل الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا نهاية الموسم الجاري.

ويختتم النصر موسمه الحالي باللعب ضد الهلال ضمن منافسات نهائي بطولة كأس الملك يوم الجمعة المقبل.

وفشل النصر حتى الآن في تحقيق أي بطولة محلية أو قارية منذ بداية الموسم الحالي.