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28 مايو 2024

السعودية تدعو لتحقيق صحة ورفاهة الشعوب في كلمتها أمام جمعية الصحة العالمية في جنيف

محليات
السعودية تدعو لتحقيق صحة ورفاهة الشعوب في كلمتها أمام جمعية الصحة العالمية في جنيف

ترأس وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وفد السعودية رفيع المستوى المشارك في افتتاح جمعية الصحة العالمية دورتها السابعة والسبعين لمنظمة الصحة العالمية بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

وأتى في كلمة السعودية خلال الاجتماع تأكيداً على أهمية مواصلة الجهود وتعزيز العمل والتعاون الدولي للتعامل مع أي مخاطرٍ صحية مُستقبلية، تحقيقاً للهدف الأسمى: “الصحة للجميع”، من أجل صحة ورفاهة شعوب العالم.

ونوهت السعودية، بضرورة إيجاد حلول طويلة الأجل لمعالجة ثغرات إجراءات التأهُب للجوائح العالمية والاستجابة لها.

وأشارت إلى الجهود التي بُذلت بشأن تعديل اللوائح الصحية الدولية، ومفاوضات صياغة معاهدة الأوبئة, والحاجة إلى تعزيز العمل والتعاون الدولي للتعامل مع أي مخاطرٍ صحية مُستقبلية، تحقيقاً لهدف “الصحة للجميع”.

كما أشارت السعودية إلى هدف تحقيق الاستجابة اللازمة لما يُهدِّد مُضَادات الميكروبات، والتطلع لإعلان الأمم المتحدة بهذا الشأن، ولاستضافة المملكة للمؤتمر الوزاري الرابع رفيع المستوى عن مقاومة مضادات الميكروبات خلال الفترة ١٥-١٦ نوفمبر بمدينة جدَّه هذا العام.

كما أكدت السعودية، على أن الأزمة الإنسانية في غزة دَخَلَت شهرها الثامن، ولا زالت الانتهاكات الإسرائيلية المروعة مستمرة ، حيث يَقترب عدد ضحاياها مِن الأربعين ألف، أغلَبهُم مِنْ الأطفال والنساء والشيوخ، إضافةً إلى تَدَهورٍ خطير في الخدمات الصحية.

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