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28 مايو 2024

إيمينالو: نرحب بمورينيو في دوري روشن

رياضة
إيمينالو: نرحب بمورينيو في دوري روشن

أبدى النيجيري مايكل إيمينالو، المدير الرياضي في رابطة الدوري السعودي للمحترفين ترحيبه بوجود البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق روما الإيطالي، مشددًا على أهمية استقطاب أفضل اللاعبين على مستوى العالم للبطولة.

وقال إيمينالو في تصريحات أبرزتها صحيفة “تليجراف” البريطانية أن الدوري مستعد لاستقبال البرتغالي جوزيه مورينيو، المدرب العالمي، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح: “إذا كان مورينيو جاهزًا للعمل في السعودية، فالدوري مستعد لاستقباله، ولكن يجب أن يكون مصممًا هو والنادي، الذي يرغب بالتعاقد معه، على هذه الخطوة، كونه من العلامات البارزة في كرة القدم العالمية”.

وردًا على سؤال الصحيفة البريطانية عن إمكانية التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، والنرويجي إيرلينج هالاند، أجاب: «عندما تتاح الفرصة للتعاقد مع نجم عالمي لن نتأخر في ذلك، وسنقاتل من أجل استقطابهم إلى الدوري السعودي

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