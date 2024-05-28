بعد تلقي تهديد بوجود قنبلة.. إخلاء طائرة في مطار نيودلهي بالهند من النافذة

أخلت سلطات مطار نيودلهي بالهند، جميع الركاب من طائرة تابعة لشركة “إنديجو” الهندية، اليوم الثلاثاء، بعد تلقي تهديد بوجود قنبلة على متنها.

ووفقًا لسلطات المطار، تلقت السلطات بلاغًا بوجود قنبلة على متن الطائرة في الساعة 5:35 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وبسرعة، تم نقل الطائرة إلى منطقة معزولة وتم تفعيل إجراءات أمنية مكثفة.

تواجد في الموقع فرق من أمن المطار وخبراء المفرقعات للتحقق من صحة التهديد وضمان سلامة الجميع.

وأكد متحدث باسم مطار نيودلهي سلامة جميع الركاب، مشيرًا إلى أن عملية الإخلاء تمت عبر منافذ الطوارئ دون وقوع أي إصابات.

وكانت الطائرة في رحلة داخلية من نيودلهي إلى مدينة فاراناسي في ولاية أوتار براديش.