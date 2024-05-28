محلل سياسي لـ”الوئام”: موقف السعودية من القضية الفلسطينية يلقى تقديرًا إقليمًا ودوليًا

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

28 مايو 2024

محلل سياسي لـ”الوئام”: موقف السعودية من القضية الفلسطينية يلقى تقديرًا إقليمًا ودوليًا

دوليات
محلل سياسي لـ”الوئام”: موقف السعودية من القضية الفلسطينية يلقى تقديرًا إقليمًا ودوليًا

الوئام – خاص

تواصل السعودية مساندة القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، حيث شدد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، على ضرورة إبقاء حل الدولتين حيا، مشيرًا إلى وجود إجماع دولي على أنه الوسيلة الوحيدة لحماية حقوق الفلسطينيين وضمان أمن إسرائيل.

وأكد وزير الخارجية، على أن المملكة تركز على إبقاء حل الدولتين فاعلا كأساس دائم للسلام، مشددًا على أن اللجنة الوزارية المشتركة تهدف إلى معالجة الأزمة في غزة، منوهًا إلى أن هناك المزيد من الدول الأوروبية تفكر في الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

المبادرة العربية للسلام

وقال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن هذا التصريح يأتي متسقا مع موقف السعودية الثابت لحل القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين حيث أكدت السعودية أنه لا اتفاق من أي نوع مع إسرائيل قبل مسار واضح لحل الدولتين.

وأضاف “الرقب” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أنه على الرغم من أن هذا الموقف به مرونة من قبل السعودية إلا أن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد الإبقاء على مسار حل الدولتين بل يريد أن يحصل على التطبيع مع كل الدول في المنطقة بما يخدم مصالحه دون دفع أي مقابل، وهذا لن يقبله أحد، لإدراك الجميع أنه لا استقرار في المنطقة دون تحقيق السلام في فلسطين على أساس حل الدولتين، وهذا الموقف من القيادة السعودية يلقى تقديرا من الشعب الفلسطيني والشعوب العربية وكل الداعمين للسلام”.

وتابع الرقب أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تسعى إلى الوصول مع السعودية لاتفاق يتجاوز المبادرة العربية للسلام التي هي بالأصل مبادرة سعودية، لكن موقف السعودية كان شديد الوضوح وأكدت أنه لا يوجد أي مجال للحديث عن علاقات مع إسرائيل قبل إقامة الدولة الفلسطينية وبالتالي يظل مسار حل الدولتين حيا خاصة بعد أن قتل اليمين الإسرائيلي كل أمل لعملية السلام.

تابعنا: