الفطام مرحلة مهمة للأطفال.. نصائح وصعوبات تواجه الأمهات

الوئام- خاص

الدكتور محمد عبدالله – أخصائي التربية السلوكية والنفسية وثقافة الأطفال

يعد الفطام مرحلة انتقالية مهمة للأطفال، ولا ينصح بالتوقف عن إرضاع الطفل مرة واحدة، كما تفعل بعض الأمهات، ويجب أن يكون الفطام بالتدريج.

وتشير الدراسات التابعة للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ومنظمة الصحة العالمية، إلى ضرورة تناول الطفل الحليب الطبيعي أو الصناعي، خلال الأشهر الستة الأولى من عمره؛ لأن الحليب يوفر له جميع احتياجاته الغذائية.

وبعد الفطام، لا بد أن تعمل الأم على مساعدة الطفل لزيادة حصيلته اللغوية والقدرة على التعبير عن احتياجاته المختلفة من الأكل والشرب وغيرهما، وهي مرحلة تعليم تكون مرهقة أحيانا للأم، لأن قبل مرحلة الفطام يكون البكاء الوسيلة الأساسية والرئيسية لكل الأطفال في طلب الأشياء.

وبعد سن العامين، وهي السن الشائعة للفطام، لا بد أن تُعوّد الأم طفلها التعبير بالكلام والمفردات اللغوية عن متطلباته؛ كطلب الأكل وعند العطش، كما لا ينصح بتجويع الطفل لإجباره على تناول الطعام، ولا ينصح أيضا بتعنيفه أو الغضب عليه ومحاولة فتح فمه عنوة لإطعامه.

ومن بين الصعوبات التي تواجه أي أم عند فطام طفلها، رفض ابنها تناول بعض الأطعمة المهمة، كالخضار المسلوق، ووقتها من الممكن مع استمرار رفض الطفل للطعام، اللجوء إلى إعطائه بعض اللبن الاصطناعي أو الطبيعي، وبعدها بنصف ساعة يمكن معاودة إطعام الطفل مرة أخرى.