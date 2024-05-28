السعودية عن مجازر الإبادة الإسرائيلية في رفح: انتهاكات سافرة تضع مصداقية مؤسسات الشرعية الدولية على المحك

أدانت السعودية واستنكرت بأشد العبارات مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني بلا رادع، وذلك عبر مواصلة استهداف خيام النازحين العزل في رفح.

وفي بيان لوزارة الخارجية، حمّلت السعودية السلطات الإسرائيلية كامل المسؤولية جراء ما يحدث في رفح وكافة الأراضي الفلسطينية.

كما أكدت السعودية أن استمرار الانتهاكات السافرة لقوات الاحتلال الإسرائيلية لكافة القرارات والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، في ظل صمت المجتمع الدولي، يفاقم حجم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، ويضع مصداقية مؤسسات الشرعية الدولية على المحك.

وشددت السعودية على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته اليوم أكثر من أي وقت مضى لوقف المجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وتقود السعودية جهودًا دبلوماسية كبرى عبر اللجنة الوزارية المكلف من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن غزة، لإنهاء الحرب على القطاع، والضغط دوليًا من أجل الوصول إلى اعتراف دولي بدولة فلسطين وفرض حل الدولتين بما ينهي حالة الصراع المتفاقمة في منطقة الشرق الأوسط.