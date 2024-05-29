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فريق التحرير

29 مايو 2024

كوريا الشمالية ترسل مناطيد “نفايات وفضلات” إلى جارتها الجنوبية

دوليات
كوريا الشمالية ترسل مناطيد “نفايات وفضلات” إلى جارتها الجنوبية

أرسلت كوريا الشمالية مناطيد محملة بنفايات وورق المراحيض وما يشتبه بأنها فضلات حيوانات إلى كوريا الجنوبية.

وحسبما أعلنت وسائل إعلام محلية الأربعاء، نددت سيول بممارسات “دنيئة” لبيونغ يانغ.

وانتشرت على وسائل إعلام كورية جنوبية صور لمناطيد بيضاء اللون محملة بأكياس نفايات وما يبدو أنها فضلات، بعد أيام على إعلان كوريا الشمالية بأنها ستمطر مناطق حدودية “بأكوام من النفايات الورقية والقذارات” عقابا لسيول.

وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي إنه “تم تحديد أجسام مجهولة يعتقد أنها منشورات دعائية لكوريا الشمالية في منطقة غيونغي غانغوون الحدودية، والجيش يتخذ إجراءاته”.

وحذر البيان المواطنين في هذه المنطقة بضرورة “الامتناع عن الأنشطة الخارجية وعدم لمس أي أجسام مجهولة وإبلاغ أقرب قاعدة عسكرية أو شرطة عنها”.

وقال إن ممارسات كوريا الشمالية “تنتهك بوضوح القوانين الدولية وتهدد بشكل خطير سلامة شعبنا”، مضيفا أن بعض المناطيد احتوت ما يُعتقد أنها قمامة يقوم الجيش بتفحصها.

وتابع البيان “نحذر الشمال بشدة بأن يوقف على الفور أفعاله غير الإنسانية والدنيئة”.

وفي وقت متأخر الثلاثاء، بعثت سلطات مقاطعة غيونغي برسالة نصية تنبيهية إلى السكان طلبت منهم فيها “الامتناع عن النشاطات الخارجية وإبلاغ القواعد العسكرية” عن أي مواد آتية من كوريا الشمالية.

ويطلق النشطاء الكوريون الجنوبيون أحيانا مناطيد تحمل منشورات دعائية مناهضة لنظام كيم جونغ أون وأموالا للأشخاص الذين يعيشون في المناطق الحدودية الشمالية.

وتثير مثل هذه الحملات الدعائية غضب بيونغ يانغ التي ربما تخشى تسرب أي معلومات من الخارج إلى المجتمع الذي يخضع لرقابة مشددة.

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