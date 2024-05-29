السعودية تبيع صكوكًا بـ 5 مليارات دولار على 3 شرائح

باعت السعودية صكوكًا بقيمة 5 مليارات دولار على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين على أدوات الدين التي تصدرها السعودية.

وذكرت خدمة (آي.إف.آر) لأخبار الدخل الثابت أن السعودية طرقت أبواب الأسواق العالمية لجمع 1.25 مليار دولار عبر شريحة صكوك لأجل 3 سنوات، و1.5 مليار دولار عبر صكوك لأجل 6 سنوات، و2.25 مليار دولار عبر شريحة لأجل 10 سنوات.

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وجرى تسعير الصكوك عند 60 نقطة أساس و75 نقطة أساس و85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للشرائح لأجل 3 و6 و10 سنوات على التوالي.

وكانت “آي.إف.آر” أوضحت أمس أن السعودية حددت السعر الاسترشادي الأولي لبيع سندات إسلامية (صكوك) مقومة بالدولار الأمريكي لآجال 3 و6 و10 سنوات، والتي اجتذبت طلبًا تجاوز 19.2 مليار دولار.

وكانت وكالة “موديز” رفعت تصنيف السعودية الائتماني بالعملة المحلية والأجنبية إلى ‭‭Aa1‬‬ من ‭‭Aa2‬‬، مشيرة إلى زيادة القدرة على التنبؤ بعمليات صنع القرار الحكومية التي تؤثر على القطاع الخاص.