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فريق التحرير

29 مايو 2024

بدء اكتتاب الأفراد في 2.27 مليون سهم في “رسن” تمهيدًا للإدراج بـ”تاسي”

اقتصاد
بدء اكتتاب الأفراد في 2.27 مليون سهم في “رسن” تمهيدًا للإدراج بـ”تاسي”

يبدأ اليوم الأربعاء اكتتاب الأفراد في 2.27 مليون سهم من أسهم شركة رسن لتقنية المعلومات، وذلك في طرح الشركة للاكتتاب العام الأولي والإدراج في السوق الرئيسية “تاسي” لدى تداول السعودية.

وأوضحت “السعودي الفرنسي كابيتال”، في بيان اليوم الأربعاء عبر “تداول السعودية”، أن اكتتاب الأفراد في طرح “رسن” يبدأ اليوم الأربعاء وينتهي في الساعة الثالثة مساء يوم غد الخميس.

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يشار إلى أن طرح شريحة الأفراد في اكتتاب “رسن” يشمل بحد أعلى 2.274 مليون سهم تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح، بسعر 37 ريالاً للسهم الواحد، تم تحديده عن طريق عملية بناء سجل الأوامر.

عينت الشركة البنك السعودي الفرنسي ومصرف الراجحي كجهات مستلمة “الجهات المستلمة” لشريحة المكتتبين الأفراد.

 

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