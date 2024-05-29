مصرية تقتل والدتها.. والسبب “معاملتها سيئة”

شهدت منطقة الملك الصالح بحي مصر القديمة في مصر، جريمة مروعة، حيث أقدمت ابنة في الثلاثين من عمرها على قتل والدتها المسنة طعناً بالسكين.

تلقت الشرطة بلاغاً بوفاة سيدة في العقد السابع من عمرها، وعند وصولها إلى مكان الحادث، تبين أن الضحية قد فارقت الحياة متأثرة بطعنات في الرقبة والرأس.

وبالتحقيقات، كشفت الجيران أن الضحية كانت تعيش مع ابنتها، وأن الأخيرة تعاني من الاكتئاب بسبب سوء معاملة والدتها لها.

واعترفت الابنة بارتكاب الجريمة، مؤكدة أن والدتها كانت تعاملها بشكل سيئ، وأنها في يوم الواقعة فقدت السيطرة على نفسها بعد إهانتها من قبل الأم، فطعنتها بسكين المطبخ.

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد في الموعد القانوني.