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فريق التحرير

29 مايو 2024

11.2 مليار ريال حصيلة 184.46 مليون عملية لنقاط البيع خلال أسبوع

اقتصاد
11.2 مليار ريال حصيلة 184.46 مليون عملية لنقاط البيع خلال أسبوع عمليات نقاط البيع في المدينة

وصل عدد عمليات نقاط البيع في السعودية خلال المدة من 19 إلى 25 مايو الجاري، بلغ 184.46 مليون عملية، بقيمة 11.2 مليار ريال، منخفضًا بنسبة 3.8% عن الأسبوع المنتهي في 18 مايو، وفقًا لتقرير البنك المركزي السعودي “ساما”.

وبلغ إنفاق المستهلكين على المطاعم والمقاهي 1.64 مليار ريال عبر تنفيذ 52.49 مليون عملية، و1.67 مليار ريال عبر تنفيذ 44.55 مليون عملية على الأطعمة والمشروبات.

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فيما أُنفق 1.37 مليار ريال بعد تنفيذ 21.69 مليون عملية على قطاع السل والخدمات المتنوعة، وبلغ حجم الإنفاق على قطاع محطات الوقود 793.08 مليون ريال عبر تنفيذ 14.97 مليون عملية.

وأظهر تقرير “ساما” أن الإنفاق على الصحة بلغ 720.52 مليون ريال عبر 7.07 مليون عملية، وفي قطاع النقل 699.06 مليون ريال عبر تنفيذ 2.48 مليون عملية.

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