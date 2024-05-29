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فريق التحرير

29 مايو 2024

أمانة العاصمة المقدسة تعلن عن وظائف لموسم الحج.. سائقون ومراقبو خدمات عامة

حج 2024
أمانة العاصمة المقدسة تعلن عن وظائف لموسم الحج.. سائقون ومراقبو خدمات عامة

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن توفر عدد من الوظائف المؤقتة لموسم الحج 1445هـ؛ في مجال الرقابة الميدانية، حيث سيكون التوظيف بنظام العقود المؤقتة، ولمدة شهر.

وتشمل الوظائف المطلوبة سائقين ومراقبي خدمات عامة، حيث اشترطت الأمانة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولديه رخصة خصوصي لوظيفة (سائق) ورخصة عمومي لوظيفة (سائق شاحنات)، ولا يقل عمره عن 18 سنة، ومن سكان مكة المكرمة، ولائقاً صحياً واجتياز المقابلة الشخصية، بالإضافة لموافقة المتقدم للعمل في أي موقع تابع لأمانة العاصمة المقدسة، فيما يفضل من لديه خبرة سابقة في أعمال الحج مع الأمانة، مع وجوب ارفاق جميع المستندات المطلوبة بصيغة (PNG – JPG – HEIC – PDF).

وأوضحت أن موعد انتهاء التقديم سيكون يوم غد، حيث سيتاح التسجيل عبر موقع الأمانة من خلال تعبئة الاستمارة المتوفرة على الموقع:
https://hmm.gov.sa/portal/srvc_istktab_seas_jobs.php?t=2K7Yr9mF2KfYqiDYp9mE2KPZgdmA2LHYp9iv

وأشارت الأمانة إلى أن ذلك يأتي من خلال حرصها على تقديم الخدمات لضيوف الرحمن خلال الموسم وفق أفضل المستويات، والاستفادة من طاقات الشباب في الأعمال الموسمية وإكسابهم الخبرات المهنية، حيث سيتم منحهم شهادات خبرة بعد انتهاء الأعمال الموسمية.

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