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فريق التحرير

29 مايو 2024

كاتب صحفي: تخفيض المخالفات لن يكون سبباً للحوادث في ظل تطور المنظومة المرورية

منوعات
كاتب صحفي: تخفيض المخالفات لن يكون سبباً للحوادث في ظل تطور المنظومة المرورية

قال الكاتب الصحفي عقل العقل، إن ملف تراكم المخالفات المرورية طويل وله تواصل بين فئات متعددة في المجتمع.

وأشار العقل خلال استضافته ببرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إلى أن القيادة متمثلة في الملك سلمان عبد العزيز وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وقيادات وزارة الداخلية استشعروا صعوبة قرار تراكم المخالفات مما أدى لزيادة قيم المخالفات على المواطنين بمبالغ كبيرة لا يستطيعون سدادها.

وأضاف، أن قرار تخفيض المخالفات المرورية لن يكون سبب في الحوادث لأن المنظومة المرورية الآن بالسعودية أصبحت متطورة حتى وإن كانت بعض الجوانب لها تحتاج للعمل بشكل أكثر جدية.

وأوضح الكاتب الصحفي، أن تقرير للأمم المتحدة صدر قبل حوالي شهرين، أشار إلى انخفاض عدد الحوادث بالسعودية، حيث كانت أعدد الوفيات في عام 2016 وصلت إلى 9500 حالة وفاة، ووصلت في 2021، إلى 6300 حالة وفاة وهو ما يشير إلى تراجع أعداد الوفيات بسبب الحوادث على الطرق.

وذكر أن رؤية السعودية 2030 وضعت محددات لخفض نسب الوفيات والضحايا بسبب حوادث الطرق بنسبة تصل إلى 50% بالمقارنة بنسب الوفيات على الطرق خلال عام 2016، موضحًا أن من ضمن هذه المحددات هي هندسة الطرق والجوانب التوعوية للقائدين وهو ما يؤكد أن السعودية تسير في الطريق الصحيح بمفهوم سلامة الجميع على الطرق.

 

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