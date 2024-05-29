قنابل تهدد 35 مدرسة في اليونان

تلقت عشرات المدارس في إقليم آتيكا باليونان، تهديدات عبر البريد الإلكتروني مرسلة من مجهول بوجود قنابل.

وذكرت الشرطة اليونانية، أن نحو 35 مدرسة في إقليم آتيكا تلقت رسائل متطاقة عبر البريد الإلكتروني تزعم أنه تم تخزين متفجرات فيهم

وجاء في الرسالة “سوف نفجركم مثلما فعل أخواننا في باريس” في إشارة إلى هجمات سابقة في العاصمة الفرنسية.

وبحسب صحيفة “كاثيميريني” اليونانية، تعتقد السلطات أن التهديدات مجرد خدعة، وأن هدف أصحاب الرسالة هو إثارة الفزع.

وتقوم الشرطة اليونانية، بعمليات تفتيش واسعة في مدارس إقليم آتيكا، فيما بدأ قسم مكافحة الجرائم السيبرانية تحقيقًا لتحديد هوية المرسل.