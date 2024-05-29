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فريق التحرير

29 مايو 2024

تقنيات ذكاء اصطناعي في خدمة الحجاج هذا الموسم

حج 2024
تقنيات ذكاء اصطناعي في خدمة الحجاج هذا الموسم ضيوف الرحمن

تحرص الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على تقديم باقة متكاملة من الخدمات التي تهدف إلى تسهيل أداء مناسك الحج والعمرة لضيوف الرحمن. تتميز هذه الخدمات بكونها توعوية ونوعية، موجهة للحجاج والمعتمرين وزوار المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

في هذا السياق، أشار الدكتور عبدالرحمن بن مهنا الجهني، وكيل الرئاسة العامة للتوعية والتوجيه، إلى أن الخدمات المقدمة تشمل استخدام أحدث التقنيات الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

تتضمن هذه التقنيات منصة الحج والعمرة والزيارة، تطبيق “مبرور”، تقنية الواقع المعزز 3D، Wi-Fi، المنصة التفاعلية الرقمية، تقنية QR code، CHAT BOT، NFC والخرائط التفاعلية.

كما تم طباعة ثلاثة ملايين كرت توعوي ذكي يمكّن من الوصول المباشر إلى صفحة الحج والعمرة والزيارة وتطبيق “مبرور” عبر استخدام QR.

وأكد الجهني أن الرئاسة العامة ستساهم في موسم الحج لهذا العام من خلال (50) نقطة توعوية ميدانية تعمل بها كوادر مؤهلة علميًا ومعرفيًا تناهز الـ(800) موظف، لتقديم أرفع مستويات الخدمة لضيوف الرحمن.

بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الرئاسة العامة على تفعيل العديد من المبادرات التوعوية بالتعاون مع الجهات الحكومية في عدة مطارات ومنافذ برية ومحطات قطار، فضلًا عن صالات الاستقبال المخصصة للحجاج في مناطق مختلفة من المملكة، إلى جانب المساهمة في خدمة الزوار في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

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