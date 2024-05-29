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فريق التحرير

29 مايو 2024

الأرصاد يُحذر: رياح شديدة تصل سرعتها لـ 49 كيلومترًا على العاصمة المقدسة وجموم وبحرة

محليات
الأرصاد يُحذر: رياح شديدة تصل سرعتها لـ 49 كيلومترًا على العاصمة المقدسة وجموم وبحرة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا باللون الأصفر من رياح شديدة على العاصمة المقدسة ومحافظتي الجموم وبحرة.

وأوضح المركز، أن تأثيراتها تشمل تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 – 49) كم / ساعة، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساء.

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وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، وعسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

 

 

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