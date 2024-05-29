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فريق التحرير

29 مايو 2024

مساعدة عسكرية سويدية بـ1.1 مليار يورو لأوكرانيا

دوليات
مساعدة عسكرية سويدية بـ1.1 مليار يورو لأوكرانيا

وعدت السويد، الأربعاء، بتقديم مساعدات عسكرية بقيمة 13,3 مليار كرونة أي 1,16 مليار يورو لأوكرانيا في وقت تعاني فيه كييف من تأخير في تسليم المعدات الغربية إلى روسيا.

وقالت نائبة رئيس الوزراء إيبا بوش في مؤتمر صحافي إن “السويد تدعم أوكرانيا بحزمة المساعدات السادسة عشرة، وهي الأكبر لها”.

ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على منصة إكس بهذه المساعدة العسكرية الجديدة قائلا إنها “ستنقذ الأرواح”.

وقال زيلينسكي إن “هذه المساهمات ضرورية للدفاع عن أوكرانيا وقدرتها على الصمود”، مشيرا إلى أنها تتيح أيضا “ضمان السلام والأمن على المدى الطويل في أوروبا”.

ستقدم ستوكهولم خصوصا طائرات رادار الاستطلاع ASC890. هكذا ستكون أوكرانيا تملك “قدرة جديدة للاستطلاع عبر الرادار المحمول جوا وإدارة القتال ضد أهداف في الجو والبحر”، بحسب ما جاء في بيان حكومي.

وأوضح وزير الدفاع السويدي بال يونسون أن طائرات الرادار هذه ستسمح لكييف “بالتعرف على صواريخ كروز والمسيرات وكذلك الأهداف على الأرض والبحر”.

ستقدم السويد أيضا كل مخزونها البالغ 302 ناقلة جند مدرعة لدعم إنشاء ألوية جديدة للجيش الأوكراني. وتشمل حزمة المساعدات أيضا صواريخ آر بي 99 القتالية.

وكانت السويد تخطط أيضا لإرسال طائرات مقاتلة من طراز غريبن إلى أوكرانيا لكنها أعلنت الثلاثاء تعليق هذا المشروع تلبية لطلب من الدول الشريكة لإعطاء الأولوية لتسليم طائرات اف-16 إلى أوكرانيا.

أعلنت ستوكهولم أيضا الثلاثاء عن خطة مساعدة لضمان إمدادات الطاقة لأوكرانيا بقيمة 650 مليون كرونة (57 مليون يورو).

تفكر السويد أيضا بخطة مساعدات مدنية وعسكرية متعددة السنوات بقيمة 75 مليار كرونة (6,5 مليار يورو) بين عامي 2024 و2026، من أجل دعم كييف “طالما لزم الأمر”. أوكرانيا هي المستفيد الأكبر من المساعدات السويدية.

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