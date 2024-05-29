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فريق التحرير

29 مايو 2024

صندوق الاستثمارات الأول عالميًا في العلامة التجارية الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية

اقتصاد
صندوق الاستثمارات الأول عالميًا في العلامة التجارية الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية

احتل صندوق الاستثمارات العامة، المرتبة الأولى باعتباره صاحب العلامة التجارية الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية بقيمة 1.1 مليار دولار.

وأكدت الدراسة الجديدة لـ”براند فاينانس” أن صندوق الاستثمارات العامة يتصدر بين صناديق الثروة السيادية مدفوعًا باستراتيجيته الاستثمارية، والثقة في اسمه، والوعي بالعلامة التجارية، وكونه حافزًا للتقدم.

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ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة الاسم التجاري الأكثر قيمة بين صناديق الثروة السيادية في العالم. بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي، ومن بين جميع شركات إدارة الأصول، احتلت المرتبة السادسة في نسبة قيمة العلامة التجارية إلى الأصول الخاضعة للإدارة.

وقالت الدراسة، إن قيمة صندوق الاستثمارات العامة مدفوعة إلى حد كبير بالدرجات العالية لوعي العلامة التجارية والغرض منها والتزامها بالنمو الإيجابي.

وحل صندوق الاستثمارات في المركز الثاني بين الصناديق السيادية في معيار “قوة العلامة التجارية”، حاصلاً على 62.1 نقطة مع تصنيف A+

وتفوقت العلامة التجارية للصندوق، من حيث القيمة في مؤشرات فرعية عديدة بينها “الوعي بالعلامة التجارية” و”الهدف” و”الالتزام بالنمو الإيجابي”.

وشملت الدراسة أكثر من 4400 جهة من شركات ووسائل إعلام وجمهور متخصص في الأسواق الرئيسية عالميًا.

 

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