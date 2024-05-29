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فريق التحرير

29 مايو 2024

“تاسي” يرتفع 0.31% بتداولات أكثر من 6.19 مليار ريال

اقتصاد
“تاسي” يرتفع 0.31% بتداولات أكثر من 6.19 مليار ريال سوق الأسهم السعودية

ارتفع مؤشر سوق الأسهم الرئيسي “تاسي” في جلسة اليوم الأربعاء بنسبة 0.31% بمقدار 36.57 نقطة، وأغلق عند مستوى 11,696.51 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال جلسة اليوم 246.4 مليون سهم بقيمة تداول بلغت 6.19 مليار ريال، عبر تنفيذ 508.7 ألف صفقة.

الأسهم الأعلى ارتفاعًا ونخفاضًا

شهدت جلسة اليوم ارتفاع سهم 128 شركة من إجمالي عدد الشركات المدرجة بالسوق البالغة 234 شركة، وتصدرهم شركات الأهلي وميدغلف للتأمين وأنعام القابضة والكيميائية ورعاية، بنسب تراوحت بين 5.76 إلى 3.77%.

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فيما تراجع سهم 89 شركة، تصدرهم أسهم شركات زجاج والبابطين والدوائية والأصيل وتشب، بنسب تراوحت بين 4.31 إلى 2.22%.

مؤشر “نمو”

وأغلق مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم الأربعاء، على مكاسب 68.14 نقطة، وبنسبة 0.26%، مقارنة بالجلسة السابقة، أغلق عند مستوى 26302.93 نقطة.

 

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