منظمة العمل الدولية: توقعات بانخفاض طفيف في البطالة العالمية وصولًا إلى 4.9% خلال 2024

أصدرت منظمة العمل الدولية، توقعات جديدة تشير إلى تراجع طفيف في معدلات البطالة العالمية للعام الجاري 2024، لتصل إلى 4.9%، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 0.5% عن العام الماضي، ومن المتوقع أن تظل هذه المعدلات ثابتة في العام التالي 2025.

بالرغم من هذا التحسن البسيط، يلفت التقرير الصادر اليوم إلى النقص الحاصل في فرص العمل حيث يستمر العجز في الوظائف بشكل ملحوظ، بواقع 402 مليون شخص عاطلين عن العمل وفي حاجة إلى وظائف.

جيلبرت انغبو، مدير عام المنظمة، شدد على أهمية مواجهة التحديات في سوق العمل، مؤكدًا على الحاجة الماسة للمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين وضرورة تبني سياسات شاملة تعزز التعافي المستدام والعدالة الاجتماعية للعمال من كلا الجنسين ومن جميع الأعمار.

التقرير يكشف عن تأثر النساء، خصوصًا في البلدان منخفضة الدخل، بشكل كبير بالنقص في فرص العمل، إذ تبلغ فجوة التوظيف بين النساء في تلك البلدان 22.8%، مقارنةً بـ15.3% للرجال، بينما في البلدان مرتفعة الدخل تصل إلى 9.7% للنساء في مقابل 7.3% للرجال، وحتى عند العمل، يظهر أن النساء يكسبن دخلاً أقل بكثير من نظرائهم الرجال.

على الرغم من سعي العالم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، إلا أن التقدم في الحد من الفقر والعمل غير الرسمي قد تباطأ بالمقارنة مع العقد الماضي.

كما يشير التقرير إلى ارتفاع أعداد العاملين في القطاع غير الرسمي من حوالي 1.7 مليار في عام 2005 إلى ملياري عامل في عام 2024.

ويخلص التقرير إلى ضرورة اتباع نهج شامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتصدي لمشكلة الفقر وعدم المساواة بشكل فعال.