منظمة العمل الدولية: توقعات بانخفاض طفيف في البطالة العالمية وصولًا إلى 4.9% خلال 2024

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

29 مايو 2024

منظمة العمل الدولية: توقعات بانخفاض طفيف في البطالة العالمية وصولًا إلى 4.9% خلال 2024

اقتصاد
منظمة العمل الدولية: توقعات بانخفاض طفيف في البطالة العالمية وصولًا إلى 4.9% خلال 2024

أصدرت منظمة العمل الدولية، توقعات جديدة تشير إلى تراجع طفيف في معدلات البطالة العالمية للعام الجاري 2024، لتصل إلى 4.9%، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 0.5% عن العام الماضي، ومن المتوقع أن تظل هذه المعدلات ثابتة في العام التالي 2025.

بالرغم من هذا التحسن البسيط، يلفت التقرير الصادر اليوم إلى النقص الحاصل في فرص العمل حيث يستمر العجز في الوظائف بشكل ملحوظ، بواقع 402 مليون شخص عاطلين عن العمل وفي حاجة إلى وظائف.

جيلبرت انغبو، مدير عام المنظمة، شدد على أهمية مواجهة التحديات في سوق العمل، مؤكدًا على الحاجة الماسة للمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين وضرورة تبني سياسات شاملة تعزز التعافي المستدام والعدالة الاجتماعية للعمال من كلا الجنسين ومن جميع الأعمار.

التقرير يكشف عن تأثر النساء، خصوصًا في البلدان منخفضة الدخل، بشكل كبير بالنقص في فرص العمل، إذ تبلغ فجوة التوظيف بين النساء في تلك البلدان 22.8%، مقارنةً بـ15.3% للرجال، بينما في البلدان مرتفعة الدخل تصل إلى 9.7% للنساء في مقابل 7.3% للرجال، وحتى عند العمل، يظهر أن النساء يكسبن دخلاً أقل بكثير من نظرائهم الرجال.

على الرغم من سعي العالم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، إلا أن التقدم في الحد من الفقر والعمل غير الرسمي قد تباطأ بالمقارنة مع العقد الماضي.

كما يشير التقرير إلى ارتفاع أعداد العاملين في القطاع غير الرسمي من حوالي 1.7 مليار في عام 2005 إلى ملياري عامل في عام 2024.

ويخلص التقرير إلى ضرورة اتباع نهج شامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتصدي لمشكلة الفقر وعدم المساواة بشكل فعال.

تابعنا: