منفذ البطحاء يشهد وصول أولى أفواج الحجاج من الإمارات لموسم الحج الحالي *حج 2024*

شهد منفذ البطحاء وصول أولى أفواج الحجاج من الإمارات العربية المتحدة للموسم الحالي، حيث تمت معالجة إجراءات دخولهم بكفاءة وسلاسة.

في السياق ذاته، يواصل منفذ جديدة عرعر استقبال الحجاج القادمين من العراق، مقدمًا لهم خدمات سريعة وميسرة لإنهاء إجراءات الدخول.

تؤكد مديرية الجوازات على جهودها المتواصلة لتوفير تجربة عبور سلسة للحجاج، من خلال تعزيز المنافذ الحدودية بطواقم مدربة وتكنولوجيا متقدمة، بما في ذلك أجهزة الترجمة الفورية التي تدعم أكثر من 137 لغة، مما يعكس حرص المملكة على رعاية ضيوف الرحمن وتيسير رحلتهم الروحية.