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  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
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فريق التحرير

29 مايو 2024

منفذ البطحاء يشهد وصول أولى أفواج الحجاج من الإمارات لموسم الحج الحالي *حج 2024*

حج 2024
منفذ البطحاء يشهد وصول أولى أفواج الحجاج من الإمارات لموسم الحج الحالي *حج 2024*

شهد منفذ البطحاء وصول أولى أفواج الحجاج من الإمارات العربية المتحدة للموسم الحالي، حيث تمت معالجة إجراءات دخولهم بكفاءة وسلاسة.

في السياق ذاته، يواصل منفذ جديدة عرعر استقبال الحجاج القادمين من العراق، مقدمًا لهم خدمات سريعة وميسرة لإنهاء إجراءات الدخول.

تؤكد مديرية الجوازات على جهودها المتواصلة لتوفير تجربة عبور سلسة للحجاج، من خلال تعزيز المنافذ الحدودية بطواقم مدربة وتكنولوجيا متقدمة، بما في ذلك أجهزة الترجمة الفورية التي تدعم أكثر من 137 لغة، مما يعكس حرص المملكة على رعاية ضيوف الرحمن وتيسير رحلتهم الروحية.

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