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فريق التحرير

29 مايو 2024

تأجيل سفر الأخضر إلى باكستان لمدة 24 ساعة

رياضة
تأجيل سفر الأخضر إلى باكستان لمدة 24 ساعة

تقرر بشكل نهائي تأجيل سفر المنتخب الوطني إلى باكستان لمواجهة الأخير، والمُقرر لها يوم 6 يونيو المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027

وكان من المفترض أن تغادر البعثة المنتخب الوطني، إلى العاصمة الباكستانية قبل المباراة بيومين، إلا أنه تم تعديل الموعد ليصبح يوما واحد.

وجاء ذلك بقرار، من إدارة منتخب السعودية، نظرًا لعدم توفر ملاعب صالحة للتدريب في العاصمة الباكستانية، إضافة إلى سوء أرضية ملعب الجناح الرياضي، على أن تكون المغادرة عبر طائرة خاصة.

 

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