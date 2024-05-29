تطبيق “جيمناي” من “جوجل” متاح الآن باللغة العربية على الهواتف الذكية

في خطوة لتعزيز الشمولية الرقمية للمستخدمين العرب، أعلنت “جوجل” عن توسيع نطاق تطبيقها “جيمناي” ليشمل المتحدثين باللغة العربية على الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم.

هذه المبادرة تضع التقنيات المتقدمة للذكاء الاصطناعي من “جوجل” في متناول ملايين المستخدمين، سواء كانوا يستخدمون أجهزة “آندرويد” أو “آي أو إس”.

يتضمن التطبيق برنامج “جيمناي أدفانسد” باللغة العربية، والذي يمثل أحدث نموذج للذكاء الاصطناعي للمحادثة، ضمن اشتراك شهري يحمل اسم “AI Premium”.

يتيح هذا التطور للمستخدمين الناطقين بالعربية التفاعل مع ميزات الذكاء الاصطناعي القوية في “جيمناي” والاستفادة من الابتكارات التكنولوجية المتقدمة بلغتهم الأم.

من خلال “Gemini 1.0 Pro”، يمكن للمستخدمين التفاعل بسهولة من خلال الكتابة، التحدث، أو إضافة الصور. تتيح تقنية الذكاء الاصطناعي المدمجة المساعدة في مجموعة متنوعة من المهام أثناء التنقل.

يمكن لمستخدمي “آندرويد” تنزيل تطبيق “جيمناي” من “متجر غوغل” وتعيينه كمساعد رئيسي، بينما يمكن لمستخدمي “آي أو إس” الوصول إلى “جيمناي” عبر تطبيق “غوغل” الحالي بتفعيل ميزة “جيمناي”.

الإصدار المحسن “Gemini 1.5 Pro” يتفوق في تنفيذ المهام المعقدة مثل البرمجة، التفكير المنطقي، اتباع التعليمات الدقيقة، والتعاون في المشاريع الإبداعية.

يتاح للمستخدمين تجربة هذه الإمكانات من خلال نسخة تجريبية مجانية لمدة شهرين، يتبعها الاشتراك الشهري في خطة “AI Premium”.