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فريق التحرير

29 مايو 2024

نزال الموسم بين أوزيك وفيوري ديسمبر المقبل

رياضة
نزال الموسم بين أوزيك وفيوري ديسمبر المقبل تركي آل الشيخ

أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ, عن إقامة النزال الكبير بين بطل العالم بلا منازع للوزن الثقيل الأوكراني “أولكسندر أوزيك” والبطل البريطاني “تايسون فيوري”، وذلك يوم السبت 21 ديسمبر المقبل ضمن فعاليات “موسم الرياض”.
وأعرب معاليه عن سعادته باستضافة النزال الثاني لأبطال الوزن الثقيل الملاكمين “أوزيك” و”فيوري”، بصفته جزءاً من “موسم الرياض 2024″، مؤكداً أن هذه فرصة لكلا الملاكمين لكتابة فصل جديد في تاريخ الملاكمة وتقديم ما يرغب الجميع في رؤيته، وذلك بعد أن شهد العالم نزال حلبة النار الذي أقيم في 18 مايو 2024, والذي جعل عشاق الملاكمة يرغبون في المزيد من المنافسات ذات الجودة العالمية العالية.
ويأتي هذا الإعلان المهم في عالم الملاكمة، بعد أسبوعين فقط من النزال الكبير “حلبة النار” “Ring Of Fire” الذي جمع الأوكراني أولكسندر أوزيك والبريطاني تايسون فيوري في الرياض، حيث توج أوزيك بعد 12 جولة بـ”قرار انقسام الحكام” في الفوز بلقب “بطل بلا منازع للوزن الثقيل” ونيل الألقاب الأربعةWBC ،WBA،WBO ،IBF، في حدث غير مسبوق في عالم الملاكمة.

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