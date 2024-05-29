في سبتمبر.. بدء التجارب البشرية لأول عقار في العالم يعيد نمو الأسنان المفقودة

ستبدأ أول تجربة بشرية في العالم لعقار يمكنه تجديد الأسنان في غضون بضعة أشهر، بعد أقل من عام من أنباء نجاحه، ما يمهد الطريق ليكون الدواء متاحًا تجاريًا في وقت مبكر من عام 2030، وفق ما نقله موقع “New Atlas“.

ستُجرى التجربة في مستشفى جامعة كيوتو من الفترة من سبتمبر المقبل إلى أغسطس 2025 على 30 رجلًا تتراوح أعمارهم بين 30 و64 عامًا، فقدوا ضرسًا واحدًا على الأقل.

سيُختبر العلاج عن طريق الوريد لفعاليته على الأسنان البشرية، بعد أن نجح في زراعة أسنان جديدة في نماذج من حيوان الفأر والنمس دون آثار جانبية كبيرة، وفقًا للباحث الرئيسي كاتسو تاكاهاشي، رئيس طب الأسنان وجراحة الفم في مستشفى كيتانو.

تستمر المرحلة الأولى من التجربة 11 شهرًا، وبعدها سيجرّب الباحثون العقار على مرضى تتراوح أعمارهم بين عامين وسبعة أعوام، فقدوا أربعة أسنان على الأقل بسبب نقص الأسنان الخلقي، الذي يؤثر على 1% من الناس.

ويجري حاليًا تجنيد المرضى لهذه المرحلة الثانية التجريبية.

يعتزم الباحثون توسيع التجربة لتشمل مرضى التهاب المفاصل الجزئي والأشخاص الذين فقدوا من سن واحد إلى خمسة أسنان دائمة بسبب العوامل البيئية.

يعمل الدواء على تعطيل بروتين الجين 1 (USAG-1)، الذي يثبط نمو الأسنان.

وأوضحت الأبحاث أن منع تفاعل USAG-1 مع البروتينات الأخرى يعزز إشارات البروتين المورفولوجي للعظام (BMP)، مما يؤدي إلى توليد عظام جديدة.

أدت التجارب السابقة إلى نمو أسنان جديدة في أفواه الفئران والقوارض، وهي أنواع تشترك بخصائص جين USAG-1 مع البشر.

وأكد الباحثون أن بروتين USAG-1 يحتوي على نسبة 97% من الأحماض الأمينية المشتركة بين الأنواع الحيوانية المختلفة، بما في ذلك البشر والفئران.

يعمل كاتسو تاكاهاشي على تجديد الأسنان منذ عام 2005، ويأمل أن يوفر العلاج حلًا دائمًا لفقدان الأسنان لأي شخص في أي عمر. وإذا نجحت التجارب، قد يكون العلاج متاحًا للمرضى الذين يعانون من فقدان الأسنان الدائم في غضون ست سنوات.