الأمير عبدالعزيز بن سعود يدشن عدداً من المشروعات التابعة لـ”الداخلية” في جازان

دشّن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، عددًا من المشروعات التابعة لوزارة الداخلية والقطاعات الأمنية في منطقة جازان.

وتأتي هذه المشروعات امتدادًا للدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهاتهما المستمرة، لتوفير الإمكانات كافة لرجال الأمن في جميع مناطق المملكة، وتمكينهم من أداء مهامهم في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين والزائرين.

وشملت المشروعات مدينة تدريب الأمن العام بجازان، التي تضم ميادين ومرافق تعليمية وتدريبية متعددة تم تجهيزها بأحدث الأنظمة والتجهيزات الأمنية والوسائل التقنية.

كما شملت نادي منسوبي وزارة الداخلية بجازان، الذي يضم مرافق رياضية وترفيهية وتعليمية وصحية، ليقدم خدماته لمنسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية في منطقة جازان.

وشملت المشروعات كذلك، قطاع العارضة التابع لحرس الحدود، وإسكان حرس الحدود بالدائر، ومباني إسكان العوائل.

حضر التدشين الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.