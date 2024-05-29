“الشؤون الإسلامية” بمكة تستقبل الحجاج القادمين إلى السعودية عبر المنافذ الجوية والبحرية

استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة، حجاج بيت الله الحرام القادمين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الطائف الدولي وميناء جدة الإسلامي.

وتم تزويدهم بمجموعة من الكتيبات التوعوية والإرشادية التي تسهم في إرشاد وتعليم الحاج بأحكام المناسك، مع توزيع “باركود” لتحميله على الأجهزة الذكية يتضمن أبرز التطبيقات التي تعينهم على أداء فريضتهم وفق المنهج الوسطي الصحيح.

كما تم وضع شاشات المكتبة الإلكترونية والتي تشتمل على قائمة من الكتب العلمية والمواد الإرشادية التي تحتوي 3000 مادة علمية، و320 كتاباً رقمياً، في إطار الجهود المبذولة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، مع تكليف عدد من الدعاة للإجابة على استفسارات الحجاج وتعليمهم بأحكام المناسك.

وأشاد عددٌ من حجاج بيت الله الحرام القادمين عبر المنافذ بالجهود العظيمة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، لتوعية وإرشاد وتبصير الحجاج بأحكام المناسك، مقدمين شكرهم للقيادة السعودية على دعمها المتواصل، وعملها الدؤوب لخدمة ضيوف الرحمن، وتيسير حجهم.