“تروكولر” تُطلق ميزة جديدة لكشف الاحتيال الصوتي في المكالمات

أعلنت خدمة معرفة المتصل تروكولر عن إطلاق ميزة لكشف عمليات الاحتيال الصوتي بواسطة الذكاء الاصطناعي، تُعرف باسم “AI Call Scanner”.

وتشهد عمليات الاحتيال عبر المكالمات الهاتفية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي نمواً مقلقاً منذ ظهورها لأول مرة عام 2019، ويعتمد المحتالون في هذه العمليات على تقنيات الذكاء الاصطناعي لمحاكاة الأصوات البشرية بدقة عالية، بهدف خداع الضحايا وابتزازهم مالياً.

لذلك طورت تروكولر ميزة “AI Call Scanner” لمكافحة عمليات الاحتيال المعقدة هذه.

الميزة الجديدة مصممة للتمييز بذكاء بين الأصوات البشرية والأصوات الصادرة عن الذكاء الاصطناعي، مما يُحمي المستخدمين من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال.

تُدمج تروكولر “AI Call Scanner” حالياً في تطبيقها لنظام التشغيل أندرويد، كجزء من الاشتراك المميز، وتُطرح الميزة في البداية في الولايات المتحدة، تليها الهند وأسواق تروكولر الكبرى الأخرى.

عند تلقي مكالمة مشبوهة، يمكن للمستخدمين ببساطة النقر على زر داخل التطبيق لتنشيط “AI Call Scanner” يتم تحويل المكالمة بعد ذلك إلى خط آمن لتسجيل عينة من صوت المتصل.

يتم تحليل عينة الصوت من خلال نموذج الذكاء الاصطناعي المتطور الخاص بتروكولر، والذي يحدد بسرعة ودقة ما إذا كان الصوت بشرياً أم صادرًا عن الذكاء الاصطناعي.

ولاستخدام ميزة “AI Call Scanner”، يجب تعيين تروكولر كـتطبيق الاتصال الافتراضي على هاتفك، وعند تلقي مكالمة مشبوهة، انقر على زر “بدء الكشف عن الذكاء الاصطناعي” في التطبيق، ستُعلق المكالمة لفترة وجيزة بينما يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل الصوت.

ستظهر رسالة على الشاشة تُشير إلى “تحليل” الصوت، وعند انتهاء التحليل، ستتلقى رسالة توضح ما إذا كان الصوت بشرياً أم صادرًا عن الذكاء الاصطناعي، مما يسمح لك باتخاذ إجراء فوري لحماية نفسك من الاحتيال.

تُؤكد تروكولر التزامها بتطوير ميزة “AI Call Scanner” بشكل مستمر، من خلال تعزيز دقة الكشف، وتقليل أوقات الاستجابة، والتكيف مع تقنيات التركيب الصوتي الجديدة.

تُمثل الميزة الجديدة من تروكولر خطوة هامة نحو عالم رقمي أكثر أماناً، حيث تُمكن المستخدمين من حماية أنفسهم من عمليات الاحتيال الصوتي المتطورة، وتُعزز ثقة المستخدمين في استخدام التكنولوجيا الرقمية.