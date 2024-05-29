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فريق التحرير

29 مايو 2024

حساسية الأسنان.. أهم الأسباب ونصائح لتجنب الإصابة

مقالات متخصصة
حساسية الأسنان.. أهم الأسباب ونصائح لتجنب الإصابة

الوئام- خاص

الدكتور أحمد عبدالمقصود سعد – أخصائي طب وزراعة الأسنان وأمراض وتجميل اللثة

تؤثر حساسية الأسنان أو ما يعرف بـ”Teeth Sensitivity” على الكثير من الأشخاص، وهي عبارة عن شعور بألم أو انزعاج في الأسنان حال تعرضها لأي مؤثرات خارجية، تتعلق بنوعيات طعام أو شراب أو بسبب تنفس الهواء البارد أحيانا، وتحدث حساسية الأسنان في أغلب الأوقات نتيجة تكرار تناول طعام ومشروبات ساخنة أو باردة أو سكرية أو حمضية، وقد يعاني بعض الأشخاص من حساسية الأسنان نتيجة الهواء البارد الداخل عبر الفم.

وهناك حساسية أسنان مؤقتة تزول بزوال المؤثرات الخارجية؛ كتناول الطعام أو المشروبات الساخنة والحمضية والباردة أو الحلويات الصلبة على سبيل المثال، وهناك حساسية أسنان مزمنة أو طويلة الأجل.

وتحدث حساسية الأسنان في سن واحدة أو في مجموعة من الأسنان والضروس، وتعد النساء الأكثر عرضة للتعرض لحساسية الأسنان أكثر من الرجال، وفي الفئة العمرية ما بين 25 إلى 40 عاما، وقد تصيب مختلف الفئات العمرية.

وينصح لتجنب الإصابة بحساسية الأسنان، عدم الإفراط في تبييض الأسنان، والتقليل من تناول المشروبات الحمضية والأطعمة؛ كونها تزيد من تآكل طبقة مينا الأسنان، وتزيد خطر الإصابة بالحساسية، مع المداومة على تغيير فرشاة الأسنان كل فترة منتظمة لا تتعدى 3 أشهر.

ويجب أيضا الاعتياد على تفريش الأسنان في حركات دائرية، تجنبا لكشط طبقة المينا، واستخدام فرشاة ناعمة، وأن يحتوي المعجون المستخدم للأسنان على مادة الفلورايد التي تدعم صحة الأسنان واللثة.

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