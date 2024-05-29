أول نظام عالمي لزراعة الرأس

يُبشّر إعلان باحثين عن أول نظام لزراعة الرأس في العالم بنقلة طبية نوعية تُقدم أملًا جديدًا للمرضى الذين يعانون من حالاتٍ مستعصية مثل السرطان في المرحلة الرابعة، والشلل، والأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون.

يتضمن هذا النظام المُبتكر نقل رأس المريض إلى جسم متبرع سليم ميت دماغيًا، مع الحفاظ على وعي المريض وذكرياته وقدراته المعرفية.

“الوئام” تستعرض في الفيديوجراف التالي تفاصيل أول نظام لزراعة الرأس في العالم.