مفاجأة سارة في معسكر الهلال قبل مباراة النصر

كشفت بعض التقارير عن جاهزية البرازيلي مالكوم مهاجم الهلال لخوض ديربي الرياض أمام النصر.

ويستعد الهلال لمواجهة النصر مساء الجمعة في إطار نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

الهلال وعبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، كان قد نشر فيديو قصير لتدريبات اللاعبين، وخلالها ظهر مالكوم يؤدي المران الجماعي بشكل طبيعي ما يعني أنه جاهز للعب.

وتدرب مالكوم رفقة باقي عناصر الفريق، كما رافق البعثة التي اتجهت إلى جدة، ما يعني أنه بالفعل ضمن حسابات المدرب البرتغالي جورجي جيسوس لديربي نهائي الكأس