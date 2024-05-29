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فريق التحرير

30 مايو 2024

وصفته بـ “الفائق القادم”.. “أوبن أيه آي” تبدأ تدريب نموذجها الذكي الجديد GPT-5

منوعات
وصفته بـ “الفائق القادم”.. “أوبن أيه آي” تبدأ تدريب نموذجها الذكي الجديد GPT-5

أعلنت شركة OpenAI مؤخراً عن بدء تدريبها للجيل القادم من نماذج الذكاء الاصطناعي، والذي يحمل الاسم المرتقب GPT-5.

في بيان رسمي، وصفت الشركة نموذجها الجديد بـ”النموذج الفائق القادم”، مشيرة إلى أن القدرات التي سيتضمنها GPT-5 ستتفوق بشكل كبير على نموذجها الرائد الحالي، GPT-4.

في منتصف مايو الماضي، كشفت OpenAI عن نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد GPT-4O، الذي يُعد إصداراً متطوراً من GPT-4.

يتميز GPT-4O بقدرات محسّنة في معالجة النصوص والصوت والمواد المرئية، مما يعكس التقدم المستمر الذي تحرزه الشركة في هذا المجال.

على مدار العامين الماضيين، بذلت OpenAI جهوداً مكثفة لتطوير وتعزيز أداء نماذجها الذكية.

يُتوقع أن يُحدث النموذج الجديد GPT-5 تغييراً جذرياً في طريقة التفاعل بين الإنسان والحاسوب، من خلال تزويد ChatGPT بقدرات متطورة في التعامل مع النصوص المكتوبة، الأوامر الصوتية، وفهم وإدراك ما تلتقطه كاميرات الهواتف الذكية.

وقد أضافت الشركة إلى نموذجها الجديد أساليب مبتكرة لفهم الأصوات المتداخلة لمجموعة متحدثين بلغات مختلفة، بالإضافة إلى الترجمة المباشرة بينها.

كما يتميز النموذج بالقدرة على فهم نبرة الأصوات، وتحليل ملامح الوجوه لفهم المشاعر من خلالها.

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