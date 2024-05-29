تطورات هامة في صفقة مبابي مع ريال مدريد

حصل ريال مدريد على الضوء الأخضر لإعلان صفقة الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد مبابي مع باريس في الشهر المقبل، وأعلن اللاعب رحيله بشكل رسمي منذ أسابيع قليلة، وذكرت العديد من التقارير بأنه سيوقع مجانا مع ريال مدريد هذا الصيف.

وقال فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على قناته بشبكة “يوتيوب”: “ريال مدريد جهز كل شيء يخص صفقة كيليان مبابي، إنهم لا يريدون التحدث عن ذلك قبل نهائي دوري الأبطال، لأن كل تركيز اللاعبين والمدربين والمديرين الآن على مباراة بوروسيا دورتموند فقط”.

وأضاف: “هناك اتفاق خاص بين ريال مدريد ومبابي بشأن ذلك (عدم إعلان الصفقة قبل نهائي دوري أبطال أوروبا)”.