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فريق التحرير

30 مايو 2024

“بي واي دي” تكشف عن سيارات هجينة تقطع 2000 كيلومتر دون إعادة شحن

منوعات
“بي واي دي” تكشف عن سيارات هجينة تقطع 2000 كيلومتر دون إعادة شحن

أعلنت شركة BYD الصينية الرائدة في مجال السيارات الكهربائية عن إنجاز يُهدّد هيمنة شركتي “تويوتا” و”فولكس واجن” على سوق السيارات العالمية.

حيث كشفت BYD النقاب عن تقنية هجينة جديدة تُتيح لسياراتها قطع مسافات هائلة تصل إلى 2000 كيلومتر (1250 ميلاً) دون الحاجة إلى إعادة الشحن أو التزود بالوقود.

وقالت الشركة إن سيارتين عائليتين ستزودان على الفور بهذه التكنولوجيا، التي جرى تحسينها، موضحة أن سعر السيارة الواحدة يقل عن 100 ألف يوان (13800 دولار).

تُمثل هذه التقنية نقلة نوعية في مجال السيارات الهجينة، حيث تُعالج أحد أكبر التحديات التي تواجهها هذه الفئة من السيارات، وهو قصر مسافة القيادة دون الحاجة إلى إعادة الشحن.

وتُتيح للمستهلكين السفر لمسافات طويلة دون قلق انقطاع التيار الكهربائي، مما يُعزّز من جاذبية السيارات الهجينة ويُساهم في تسريع عملية التحول العالمي نحو التنقل الصديق للبيئة.

وتُعدّ BYD شركة رائدة في مجال السيارات الكهربائية، وقد حققت إنجازات عظيمة في تخفيض استهلاك الوقود منذ طرحها لأول مرة للسيارات الهجينة في عام 2008.

وتُواصل الشركة جهودها الابتكارية لتطوير تقنيات جديدة تُعزّز من كفاءة وأداء السيارات الكهربائية، مما يُساهم في تسريع عملية التحول نحو مستقبلٍ أكثر استدامة.

وتلقى إعلان BYD عن تقنيتها الهجينة الجديدة ردود فعل إيجابية من مختلف المراقبين والخبراء في مجال السيارات، حيث أشاد الكثيرون بهذا الإنجاز واعتبروه خطوة هائلة نحو مستقبلٍ يُهيمن عليه التنقل الصديق للبيئة.

 

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