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30 مايو 2024

الاتحاد السعودي يمنع الحراس الأجانب في دوري الدرجة الأولى

رياضة
الاتحاد السعودي يمنع الحراس الأجانب في دوري الدرجة الأولى

 

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم منع الاستعانة بالحراس الأجانب في منافسات دوري الدرجة الأولى (دوري يلو).

وكانت لوائح الدوري السعودي تسمح للأندية بالاستعانة بالحراس الأجانب في منافسات دوري الدرجة الأولى وهى الدرجة الأدني من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).

وأعلن مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتماده المقترح المقدم من مجلس إدارة رابطة دوري الدرجة الأولى للمحترفين، والذي تم اقراره من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، بقصر مركز حراسة المرمى على الحراس السعوديين في جميع المباريات الرسمية لدوري الدرجة الأولى للمحترفين ، اعتباراً من الموسم 2026-2025.

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