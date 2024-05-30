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فريق التحرير

30 مايو 2024

مقتل جنديين إسرائيليَّين في عملية دهس بالضفة الغربية

دوليات
مقتل جنديين إسرائيليَّين في عملية دهس بالضفة الغربية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مقتل جنديين ليل الأربعاء في عملية دهس قرب نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وكان الجيش أفاد في بيان مقتضب مساء الأربعاء عن عملية دهس عند تخوم نابلس قرب مستوطنة إسرائيلية.

وقال الجيش إن القتيلين جنديان في العشرين من العمر هما إيليا هليل ودييغو شفيشا هرساج من لواء كفير المنتشر في الضفة الغربية المحتلة.

وأطلق الجيش على الفور عملية مطاردة في عدة مناطق من الضفة الغربية بحثا عن منفذ الهجوم.

وأفاد فلسطينيون خلال الليل عن انتشار العديد من الجنود في نابلس.

وأكّدت حماس في بيان أن “عملية الدهس البطولية التي نفذها أحد أبطال شعبنا مساء اليوم قرب حاجز عورتا جنوب شرق نابلس، هي رد طبيعي على عدو مجرم، يرتكب مجازره دون أي اعتبار للقيم والأعراف والقوانين الدولية”.

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