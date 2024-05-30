انخفاض أسعار النفط بنسبة 1% وسط مخاوف من ضعف الطلب الأمريكي

في ظل المؤشرات الاقتصادية المتقلبة، شهدت أسواق النفط تراجعاً في الأسعار بنسبة تقارب 1% عند نقطة التسوية، وذلك استجابةً للقلق المتزايد حيال احتمالات تراجع الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلكي الطاقة عالمياً.

تفاصيل السوق تُظهر انخفاضاً في العقود الآجلة لخام برنت، القياس العالمي لأسعار النفط، والتي تراجعت بواقع 62 سنتاً، مما أدى إلى استقرار سعر البرميل عند 83.60 دولار عند إغلاق السوق.

كما تأثر خام غرب تكساس الوسيط، المعيار الأمريكي للنفط، بشكل مماثل، حيث شهد انخفاضاً بقيمة 60 سنتاً، ليسجل سعر البرميل 79.23 دولار.

هذه التحركات في الأسعار تعكس حالة من الحذر في السوق، وترقب المستثمرين لتطورات الطلب العالمي على النفط في الفترة القادمة.