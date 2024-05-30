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فريق التحرير

30 مايو 2024

أسعار الذهب تتراجع والدولار يرتفع وسط ترقب لبيانات رئيسية للتضخم

اقتصاد
أسعار الذهب تتراجع والدولار يرتفع وسط ترقب لبيانات رئيسية للتضخم

تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي، الخميس، في ظل ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، وسط ترقب لبيانات رئيسية للتضخم قد توفر مزيدا من المؤشرات حول خطة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0311 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2330.44 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما هبط واحدا بالمئة أمس الأربعاء.

كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2328.60 دولار.

وارتفع الدولار 0.5 بالمئة، مما يجعل المعدن النفيس المسعر به أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وانخفض الذهب بأكثر من 100 دولار منذ أن وصل إلى مستوى قياسي عند 2449.89 دولار في 20 مايو.

وعادة ما يُنظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عوائد.

ومن المقرر أن تصدر بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهي المقياس المفضل لدى البنك المركزي لقياس التضخم، غدا الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 31.40 دولار وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1032.25 دولار ونزل البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 944.75 دولار.

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