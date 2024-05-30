الهند تسجل أول حالة وفاة مرتبطة بالطقس.. أعلى 6.4 درجة من المعدل الطبيعي

ذكرت وسائل إعلام اليوم الخميس أن العاصمة الهندية نيودلهي سجلت أول حالة وفاة مرتبطة بالطقس الحار هذا العام مع وصول درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.

وتشهد أجزاء من شمال غرب ووسط الهند موجة من الطقس الحار وشديد الحرارة منذ أسابيع، ووصلت درجة الحرارة في دلهي إلى مستوى قياسي بلغ 52.9 درجة مئوية في حي مونجشبور أمس الأربعاء.

وقد يتم تعديل هذه القراءة، إذ تراوحت درجات الحرارة القصوى في أجزاء أخرى من المدينة بين 45.2 درجة مئوية إلى 49.1 درجة مئوية.

وذكرت صحيفة إنديان إكسبريس أن أول حالة وفاة مرتبطة بموجة الطقس الحار في العاصمة هذا العام كانت لعامل يبلغ من العمر 40 عاما توفي بسبب ضربة شمس أمس الأربعاء.

وتصنف الهند موجة الحر عندما تكون درجة الحرارة العظمى أعلى من المعدل الطبيعي بما يتراوح بين 4.5 و6.4 درجة مئوية، بينما تحدث موجة الحر الشديد عندما تكون درجة الحرارة العظمى أعلى من المعتاد بمقدار 6.5 درجة أو أكثر.