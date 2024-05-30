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فريق التحرير

30 مايو 2024

تعزيز أمن الحدود

رأي الوئام
تعزيز أمن الحدود

على مدار اليومين الماضيين دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، عدداً من المشروعات التابعة للوزارة والتي تخص كلا من حرس الحدود في منطقة نجران والأمن العام في منطقة جازان والتي تهدف بشكل عام إلى تعزيز أمن الحدود ورفع كفاءة المراقبة الأمنية والارتقاء بالخدمات المقدمة لرجال الأمن.

وستُساهم مشاريع حرس الحدود الجديدة، في تعزيز أمن الحدود بشكل كبير، وتحسين الخدمات، وخلق بيئة عمل آمنة وفعالة، حيث تسعى المملكة من خلال إنجاز مشاريع بنية تحتية متكاملة لتعزيز أمن الحدود وتُساهم في رفع كفاءة المراقبة الأمنية باستخدام أحدث التقنيات لمراقبة الحدود على مدار الساعة وتحسين القدرات على رصد أي تحركات مشبوهة أو اختراقات ومواجهة المخاطر والتحديات المحتملة.

أما المشاريع الجديدة في جازان والتي شملت مدينة للتدريب وناد لمنسوبي وزارة الداخلية فالهدف منها توفير مرافق تعليمية وتدريبية لرجال الأمن مزودة بأحدث الأنظمة والتجهيزات الأمنية والوسائل التقنية الحديثة لرفع كفاءة رجال الأمن إضافة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة لمنسوبي الوزارة.

وكل هذه المشاريع وغيرها يأتي في سياق الدعم غير المحدود الذي تحظى به القطاعات الأمنية في كافة المناطق من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لدعم رجال الأمن وتمكينهم من أداء مهامهم وواجباتهم على أكمل وجه.

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