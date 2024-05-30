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فريق التحرير

30 مايو 2024

مستشفى الملك فيصل التخصصي يطلق خدمة الاستشارات الصيدلانية الافتراضية

محليات
مستشفى الملك فيصل التخصصي يطلق خدمة الاستشارات الصيدلانية الافتراضية

أطلق مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض، خدمة حجز موعد للاستشارات الصيدلانية الافتراضية الجديدة.

هذه الخدمة تمنح المرضى فرصة التواصل مع الصيادلة المتخصصين في المستشفى للإجابة على استفساراتهم ومناقشة احتياجاتهم الدوائية دون الحاجة لزيارة المستشفى، مواكبةً بذلك أحدث التطورات التكنولوجية الهادفة لرفع كفاءة الخدمات الصحية وتقديم تجربة مريض متميزة.

المستفيدون من هذه الخدمة يمكنهم الآن حجز مواعيدهم الافتراضية بكل سهولة عبر تطبيق “التخصصي”، مما يتيح لهم الحصول على الاستشارات المطلوبة بخصوص الأدوية وجرعاتها وبدائلها المتاحة، كل ذلك من راحة منازلهم وفي الأوقات التي تناسبهم.

إدارة خدمات الرعاية الصيدلانية بالمستشفى تؤكد أن العملية برمتها تتميز بالسهولة واليسر، من خلال خيار الرعاية الافتراضية المتوفر في التطبيق، ما يجعل من حجز الاستشارة الصيدلانية عملية واضحة وميسرة.

يجدر بالذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي لا يزال يحتفظ بمكانته الريادية في المجال الصحي، حيث تم تصنيفه للعام الثاني على التوالي كأفضل مؤسسة رعاية صحية في الشرق الأوسط وأفريقيا وضمن أفضل 20 مؤسسة على مستوى العالم وفقًا لـ”براند فاينانس” لعام 2024، وحاز على تقدير مماثل من مجلة نيوزويك باعتباره من بين أفضل 250 مستشفى على مستوى العالم.

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