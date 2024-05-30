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فريق التحرير

30 مايو 2024

محلل سياسي لـ”الوئام”: جرائم إسرائيل في رفح ردًا على قرارات العدل الدولية

دوليات
محلل سياسي لـ”الوئام”: جرائم إسرائيل في رفح ردًا على قرارات العدل الدولية

الوئام – خاص

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر داخل مدينة رفح الفلسطينية، حيث كثف الجيش الإسرائيلي هجومه على المدينة ونشر لواءً إضافيا في المنطقة وتقدمت دباباته وآلياته العسكرية إلى وسط المدينة.

يأتي ذلك عقب تورط تل أبيب في محرقة الخيام التي أدت إلى سقوط العشرات من الضحايا والمصابين، وتسبب الأمر في طرح العديد من التساؤلات حول مصير حرب غزة، لعل أهمها هل تنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي من رفح؟

إسرائيل ستنسحب من رفح

وقال اللواء محمد الشهاوي المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إنه من المتوقع أن تنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي من رفح خلال الأيام المقبلة، حتى لا تتصاعد الأمور أكثر داخل المدينة الفلسطينية.

وأضاف “الشهاوي” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن قرار إسرائيل بشأن عملية اجتياح رفح كان محسوماً منذ فترة طويلة، إلا أنه تم تنفيذه بشكل قاس كرد فعل إسرائيلي على العديد من الأمور أبرزها قرارات محكمة العدل الدولية التي دعت تل أبيب، إلى الانسحاب من رفح على الفور.

وتابع “الشهاوي”: “ما حدث من مجازر عديدة داخل رفح أبرزها محرقة الخيام تسبب في زيادة الغضب الدولي ضد إسرائيل ومن الممكن أن نرى إجراءات عقابية من بعض الأطراف ضد إسرائيل خلال الآونة المقبلة على رأسها الاتحاد الأوروبي.

الهدنة قادمة

واختتم الشهاوي: “أعتقد أن الهدنة قادمة لا محالة بفضل الجهود الدولية المستمرة للوصول لوقف إطلاق النار وستنسحب إسرائيل من رفح إن آجلا أو عاجلا”.

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