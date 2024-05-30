السفارة السعودية: لا يزال البحث جاريًا عن المواطن هتان بن غازي المختفي في العاصمة المصرية

أعلنت السفارة السعودية في القاهرة أنها منذ اليوم الأول لاختفاء المواطن هتان بن غازي في مدينة القاهرة، باشرت بإجراءاتها واتصالاتها مع الجهات الرسمية والمعنية في مصر.

وقد شرعت مصر في إجراءات البحث والتحري عن المواطن وظروف اختفائه، مستعينة بكاميرات المراقبة المتوفرة لديها.

وقد رصدت الكاميرات تسجيل خروجه من المنطقة التي يسكن فيها بحي التجمع الخامس قبل اختفائه.

وأوضحت السفارة السعودية أن البحث لا يزال جاريًا للكشف عن اختفاء المواطن، وبمتابعة وثيقة من السفارة السعودية والتنسيق مع أسرة المواطن.

كما أعربت السفارة عن أملها في أن تكلل هذه الجهود بالنجاح وأن يعود المواطن سالمًا إلى أهله وذويه.