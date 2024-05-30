لمدة 24 شهرا.. “ميار القابضة” تخطط لإصدار صكوك بقيمة 500 مليون ريال

تعتزم شركة ميار القابضة إصدار صكوك قابلة للتحول مقومة بالريال السعودي عبر برنامج حجمه 500 مليون ريال لمدة 24 شهراً.

وأوضحت الشركة أن الطرح سيكون بهدف تمويل رأس المال العامل والتوسعات الرأسمالية للشركة، مشيرة إلى أنها قامت بتعيين شركة آفاق المالية المستشار المالي الحصري، وذلك لأغراض إنشاء البرنامج وإصدار وطرح الصكوك بموجبه.

وأضافت أن الطرح سيكون على عدة إصدارات، وأن تحديدها سيكون في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الحين وقابلة للتحول.

ولفتت إلى أنّ طرح الصكوك مشروط بموافقة هيئة السوق المالية على طلبها تسجيل وطرح برنامج الصكوك كعملية طرح عام وفق شروط البرنامج.